"Parcaroli è senza maggioranza. È il momento delle dimissioni"

"Parcaroli ha perso la maggioranza. Ora si dimetta". Così Irene Pietrella, segretaria dei Giovani Democratici, dopo lo stop del consiglio comunale al centro commerciale di Piediripa.

"Il voto sul progetto Simonetti segna un punto di non ritorno per l’amministrazione Parcaroli – scrivono dal gruppo giovanile del Pd –. La delibera è stata affossata dai voti dell’opposizione, mentre la maggioranza si è frantumata sotto il peso delle proprie contraddizioni. Chi governa, oggi, Macerata? Non il sindaco. Non la giunta. E ora non c’è neanche una maggioranza. E allora: che senso ha una maggioranza che non riesce più a decidere su nulla? Una maggioranza che non governa, non è una maggioranza".

Per i Giovani Democratici "la crisi è evidente. Pensiero e Azione, la lista civica che aveva sostenuto Parcaroli alle elezioni del 2020, parla apertamente di suicidio politico e tradimento del programma elettorale. Il tentativo è di dare sempre la colpa a quelli di prima. Ma il progetto bocciato non è quello originario proposto anni fa. È un progetto profondamente modificato, cresciuto sotto questa amministrazione, approvato in giunta da questa maggioranza e portato in aula dal sindaco Parcaroli. Eppure, nonostante questo, si continua a scaricare la responsabilità su chi oggi sta all’opposizione".

Quindi il tema dei giovani: "Sono invisibili. Parcaroli non ha fatto nulla per loro. Macerata, sotto questa amministrazione, è diventata una città che i giovani lasciano, non una città che li attrae. Parcaroli ha perso la maggioranza. Ha perso il controllo. Ha perso credibilità, si faccia da parte".