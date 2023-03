Parcaroli: "Grazie di cuore alla Fondazione, intervento di rigenerazione della zona"

"Ringraziamo la Fondazione Andrea Bocelli per quanto ha fatto e continua a fare per il nostro territorio e per aver scelto, in questo nuovo e ambizioso progetto, la nostra città". Così il sindaco Sandro Parcaroli, ieri mattina alla presentazione della nuova scuola di Sforzacosta, dono della Fondazione Bocelli. "Il nuovo hub educativo - ha aggiunto - rappresenta un intervento di edilizia scolastica e, più in generale, di riqualificazione della frazione a testimonianza dell’attenzione dell’amministrazione anche alle aree periferiche della città. La nuova scuola, grazie alla generosità e progettualità dell’Abf, arricchirà ulteriormente l’offerta formativa di Macerata inserendosi in un percorso avviato di attenzione verso il mondo dell’infanzia e i servizi di qualità". Katiuscia Cassetta, assessore all’Istruzione, ha posto l’attenzione su queste "risorse importanti, che ricadono sul territorio. Ringraziamenti sono da fare anche a Laura Sestili e Paolo Pippa, che si sono sempre interessate alla frazione. Oggi ci sentiamo arricchiti per la grande generosità e per la progettualità dell’Andrea Bocelli Foundation. Grazie a voi, anche a nome di tutti i bambini e le famiglie". Andrea Marchiori, assessore ai Lavori pubblici, ha messo l’accento sulla "profonda gratitudine della città verso la fondazione di Bocelli. Sono convinto che le cose belle non accadano per caso. Abbiamo scelto un progetto ambizioso, ma, lo dico citando Walter Scott, avanti sempre con la volontà di fare, l’animo di osare". È intervenuto con un videomessaggio anche il commissario alla ricostruzione Guido Castelli: "L’attività di ricostruzione fisica deve sempre andare di pari passo con quella di riparazione del tessuto sociale, come appunto avviene in questo caso". Un lavoro che si svolgerà in sinergia con il Comune: "Il progetto s’ha da fare e lo faremo - ha sottolineato Tristano Luchetti, dirigente dell’Ufficio tecnico comunale -, sarà una bellissima cosa e non solo perché avremo un nuovo plesso, ma soprattutto perché questo andrà a interagire con i luoghi intorno, sarà quello il vero miracolo. Assisteremo a una rigenerazione vera per la frazione, e Sforzacosta lo merita".

c. g.