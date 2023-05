Parcaroli incontra i sindaci: "Tante necessità, voglio aiutarli"

Un confronto con i sindaci per raccogliere le loro necessità e i loro problemi. E’ partito da Gualdo il ’viaggio’ che il presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, ha voluto organizzare per confrontarsi con i primi cittadini e che proseguirà nelle prossime settimane. "Ritengo che parlare con i sindaci per avere un quadro delle situazioni su vari territori e capire quali sono le loro esigenze, possa aiutarci a svolgere meglio il nostro compito di Ente intermedio – spiega Parcaroli -. La Provincia combatte ogni anno con un continuo taglio alle risorse, per questo avere una visione delle reali necessità di ogni paese può contribuire a investirle al meglio". Accompagnato dal dirigente del servizio Viabilità, Matteo Giaccaglia, il presidente ha incontrato a Gualdo il sindaco Giovanni Zavaglini, poi si è spostato a Penna San Giovanni, dove invece ha avuto un confronto con il sindaco Stefano Burocchi, ma anche con Vanda Broglia, sindaco di Sant’Angelo in Pontano, e con Matteo Pompei, sindaco di Monte San Martino. "Seguiranno altri incontri per andare a raccogliere ulteriori necessità – aggiunge Parcaroli -. Da Gualdo, Penna San Giovanni, Sant’Angelo in Pontano e Monte San Martino ad esempio, sono emerse alcune necessità relative alla sistemazione di strade o alla sicurezza viaria in alcuni tratti, che adesso i tecnici della Provincia studieranno per capire come poter intervenire". A Gualdo, inoltre, Parcaroli ha potuto visitare anche la scuola "Romolo Murri" ricostruita dopo il terremoto.