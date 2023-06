Parcaroli jr, Forni, Tassetti e Maurizi tra i "Marchigiani dell’anno"

Due artisti e due imprenditori del Maceratese riceveranno il premio "Picus del Ver Sacrum 2022 — Marchigiani dell’Anno", nella cerimonia in programma martedì 27 giugno nella sala capitolare del Senato, a Roma. Si tratta di Daniele Forni, imprenditore nel settore delle biotecnologie originario di Pieve Torina, di Stefano Parcaroli, imprenditore maceratese del gruppo Med, e dei pittori civitanovesi Paola Tassetti e Tonino Maurizi.

Oltre a loro, saranno premiati per la provincia di Fermo l’imprenditore Lanfranco Belleggia e il musicista Rossano Corradetti, per Ancona l’imprenditore del settore rifiuti Matteo Caimmi e il dirigente della Regione Raimondo Orsetti, per il Pesarese la scrittrice Paola Cecchini e il professore emerito dell’Alma Mater Studiorum di Bologna Ivano Dionigi. Inoltre saranno conferiti il premio di Marchigiano ad honorem al regista Giampiero Solari, e il premio Marchigiano nel mondo a Riccardo Lattanzi, professore di radiologia e ingegneria elettronica alla New York University.

Il premio, giunto alla 37esima edizione, è conferito ogni anno dal Centro studi Marche "Giunchi" a marchigiani che siano distinti per meriti professionali, scientifici, artistici, culturali e sociali. È stato istituito nel 1986 dal professor Armando Mazzoni. Quest’anno i premi consisteranno nelle xilografie Argani, 15 esemplari realizzati a mano da Sandro Trotti, stampati con torchio calcografico dall’incisore Sandro Pazzi.

Alla cerimonia a Roma prenderanno parte il presidente onorario del Cesma Giuseppe Luzi, l’ambasciatore Giorgio Girelli e la giornalista Rosanna Vaudetti. La premiazione, organizzata dalla direttrice Cesma Pina Gentili, sarà trasmessa in diretta streaming sui canali del Senato.

re. ma.