Parcaroli: "Link? Un’opportunità per ampliare l’offerta formativa"

"La Link University vuole aprire un corso di Odontoiatria a Macerata. I rettori delle università si sono detti contrari, il sindaco Parcaroli si confronterà con McCourt e con la Regione, che ha dato il suo avallo?". Stefania Monteverde, consigliera di Macerata Bene comune, chiede all’amministrazione risposte rispetto alla questione del possibile sbarco dell’università privata nelle Marche, con sedi ad Ancona, Fano e appunto Macerata. Interpellato, il sindaco Parcaroli ha sottolineato "la carenza di medici nella regione", per cui l’eventuale apertura sarebbe "un’opportunità per ampliare l’offerta formativa maceratese", sottolineando come "devono essere garantiti standard di qualità dei corsi, oltre che il collegamento con il sistema sanitario territoriale". Il sindaco Parcaroli assicura che "ho interloquito almeno quattro o cinque volte con il rettore McCourt, e faccio mie le sue perplessità nel caso non venissero rispettate le garanzie a tutela delle università pubbliche marchigiane. Sono in attesa di avere maggiori dettagli organizzativi. Monitorerò la situazione e agirò in sinergia con Unimc". Monteverde sottolinea, ricordando i pareri negativi sulla questione degli studenti e dell’Ordine dei medici, che "la formazione va garantita dal sistema pubblico".

In consiglio comunale si è discusso anche, con un’interrogazione di Giordano Ripa del gruppo misto, di una mail dello scorso novembre che l’assessore Iommi ha inviato, assieme agli assessori Francesca D’Alessandro, Paolo Renna, Marco Caldarelli, Riccardo Sacchi e Laura Laviano "e lo stesso Parcaroli", all’ingegnere del Comune Tristano Luchetti. A dire di Ripa, "la mail, in cui si chiedono spiegazioni sulle tempistiche di alcune opere pubbliche e le relative tempistiche, sfiducia l’assessore di competenza, Andrea Marchiori". Parcaroli ha spiegato che "la mia firma non c’è. Con capacità di programmazione, abbiamo proceduto a lavori fondamentali assumendoci le nostre responsabilità; non c’è stata alcuna polemica, abbiamo discusso in giunta a proposito di tempi e modi degli appalti. Ciò che deve interessare è che avremo nuove infrastrutture, con tanti cantieri terminati, altri che partiranno e altrettanti in essere. Non alimentiamo sterili polemiche". Ripa ha ribattuto che "non mi risulta si sia parlato di questa mail in giunta. Chiederò gli atti e porterò questo tema all’attenzione dell’organo nazionale dei lavori pubblici".

Lorenzo Fava