Parcaroli:: "Nel Maceratese si vive bene"

"La nostra provincia si conferma un territorio in cui si vive bene, in cui si è ripreso a fare figli, la qualità della vita è buona e il tasso di occupazione è alto. Possiamo migliorare incentivando lo sviluppo di start up innovative e di e-commerce e per abbassare ulteriormente quel dato del 12 per cento di giovani che non studiano e non lavorano. Ma nel complesso siamo un territorio forte, che ha ripreso a crescere dopo la pandemia". Il presidente della Provincia Sandro Parcaroli commenta così l’indagine sulla qualità della vita nelle province italiane. "Il Maceratese si attesta al 37esimo posto in Italia, con un incremento di 22 posizioni rispetto al 2022 – continua Parcaroli –. Abbiamo un’alta qualità della vita, in particolare per donne (12esimo posto), anziani (17esimo posto) e bambini (33esimo posto). In crescita il tasso di natalità del 6,6 per cento rispetto al 2022. Siamo anche una provincia in cui si riscontra un’alta parità di genere e che ci colloca al 13esimo posto". Positivi gli indicatori sul fronte "Cultura e tempo libero" (+ 14 posizioni), e l’indice di sportività colloca Macerata al 14esimo posto. Crescono le piste ciclabili (+ 0,9 per cento) e diminuiscono le auto circolanti (-2,2 per cento) e la provincia è al primo posto per l’illuminazione pubblica sostenibile. "Gli indicatori su giustizia e sicurezza sono ancora piuttosto elevati e su questo dobbiamo continuare a lavorare – prosegue il presidente –, anche se siamo al 20esimo posto in Italia, in aumento di una posizione rispetto allo scorso anno". In ripresa gli indicatori economici: il valore aggiunto pro capite è di 28mila euro, in crescita tra il 2021 e il 2022. Nello stesso tempo, ci sono case a mille euro a metro quadrato, quasi metà della media italiana, e affitti in calo. La spesa media annua di una famiglia per beni durevoli è di 2.683 euro. Il tasso di occupazione è al 70,30 per cento.