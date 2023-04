Parcaroli, ogni settimana la sua pena

Giancarlo

Falcioni

Ogni settimana ha la sua pena per il sindaco Parcaroli, costretto a guardarsi non tanto dall’opposizione quanto dalla sua stessa maggioranza o dalle persone che la sua amministrazione ha nominato. Era successo con il piano sui parcheggi, si è ripetuto con lo Sferisterio e poi con la vicenda dell’Ircr. Ora c’è il caso di Macerata Cultura, con il sindaco e gli assessori che ancora non hanno speso una parola sulle dimissioni di Paola Ballesi e degli altri membri del comitato. E l’opposizione venerdì in consiglio comunale ha infierito, parlando di "una rincorsa antagonistica tra i vari componenti della giunta", che il sindaco "non riesce a controllare". A proposito di consiglio comunale, il fatto che siano saltate due sedute in una settimana per le assenze nella maggioranza è la spia del fatto che qualcosa non funziona. È vero che non è la prima volta che saltano dei consigli comunali, ma in genere questo accade a fine consiliatura, quando cominciano le operazioni di riposizionamento in vista delle elezioni. Invece Parcaroli è appena arrivato al giro di boa di metà mandato e fa fatica a tenere a bada l’attivismo dei suoi, molti dei quali non nascondono di essere già proiettati sul 2025. Per la verità, di fronte a tante tensioni, qualcuno nel centrodestra ipotizza anche una scadenza anticipata del mandato. Dimenticando però che l’ultima volta che è accaduto, con Anna Menghi, il centrodestra è poi rimasto all’opposizione per vent’anni.