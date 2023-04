Parcaroli, ogni settimana la sua pena

Giancarlo Falcioni

Mentre Civitanova intitola un piazzale a Toro Seduto (con la targa che dovrà subito essere sostituita per colpa di un refuso), Macerata ha mandato in archivio l’ennesima settimana di passione sul fronte politico. Il sindaco Sandro Parcaroli non ha fatto in tempo a chiudere – fuori tempo massimo – la partita dell’Ircr, che subito si sono presentate altre grane. Prima le dimissioni in blocco del comitato tecnico di Macerata Cultura, poi il doppio rinvio del consiglio comunale, con tanto di liti all’interno della maggioranza. Per carità, si tratta di vicende che non tolgono il sonno ai maceratesi, ma rendono bene l’idea del clima che si respira in Comune.