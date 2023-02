"Parcheggi a Fontespina, le promesse diventino realtà"

"Parcheggi a Fontespina, il Comune tramuti le promesse in realtà". E’ quanto afferma il Comitato Cea, chiedendo "all’Assessore all’urbanistica (Roberta Belletti, ndr) a che punto sia la questione della delibera approvata lo scorso 28 aprile, relativa ad un parcheggio nella zona della chiesa di San Carlo Borromeo". In quell’occasione, infatti, la Giunta votò l’atto di indirizzo che recepiva le richieste di un privato, Domenico Broccolo che, per riorganizzare le proprietà edificatorie in un’unica area, si diceva disponibile a cedere in cambio 4.110 metri quadrati da destinare a parcheggio. Ipotesi, questa, che trova l’appoggio del Comitato Cea, "favorevole – spiegano i suoi portavoce – a un accordo che tenga conto dell’importanza strategica dell’area in questione, dando percio’ la giusta soddisfazione al privato a beneficio dello sviluppo del quartiere. Inoltre – proseguono –, per le opere già realizzate dobbiamo dire che siamo soddisfatti dei risultati raggiunti a Fontespina, ma c’è bisogno ora di continuare, con ancora più determinazione, proseguendo nell’impegno per la realizzazione del progetto che cinque anni fa ci impegnammo a portare avanti. Priorità non più rinviabili sono il rifacimento dei marciapiedi lato ovest di via Colombo con l’abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione dell’illuminazione pubblica lato est di via Colombo, i semafori a chiamata, oltre alla messa in sicurezza di via Querini". Francesco Rossetti