Parcheggi a Tolentino: nuovi stalli, disco orario e pagamenti

Disco orario in via Oberdan, in alcuni parcheggi di Borgo Foro Boario e nel secondo tratto di via Flaminia, a Tolentino. Queste zone, infatti, non sono più a pagamento. Invece in piazza Madama e nel primo tratto di via Flaminia le strisce blu lasciano il posto a quelle gialle, cioè vengono istituiti nuovi stalli di sosta per i residenti. "Vista la revisione per la gestione delle aree di sosta a pagamento – spiegano dal Comune – e considerato che, a due anni dall’entrata in vigore del piano, dalla verifica delle effettive condizioni del servizio sono emerse evidenti criticità dovute anche alla presenza di numerosi cantieri nel centro storico e delle zone limitrofe ai fini della ricostruzione post-sisma creando un enorme disagio per residenti, operatori economici e avventori della città, sono state apportate in accordo con Assm integrazioni e modifiche. Si prevede l’esclusione dall’elenco delle vie e piazze a pagamento di piazza Madama, via Oberdan, via Flaminia e parte dei parcheggi di Borgo Foro Boario. Pertanto con apposita ordinanza è stata adottata la modifica degli stalli di sosta blu a pagamento in via definitiva e permanente come così specificato. Via Oberdan da stalli di sosta blu a pagamento a disco orario 60 minuti. Piazza Madama da stalli di sosta blu a pagamento a stalli di sosta gialli (residenti). Borgo foro boario: da sei stalli di sosta blu a pagamento a sei stalli di sosta a disco orario 60 minuti. Via Flaminia primo tratto: da dieci stalli di sosta blu a pagamento a dieci stalli di sosta gialli (residenti). Via Flaminia secondo tratto: da dieci stalli di sosta blu a pagamento a dieci stalli di sosta a disco orario 60 minuti". La sosta negli stalli gialli sarà consentita anche ai possessori di apposito contrassegno residenti e ai titolari di autorizzazione abbonamento prima auto.

l. g.