Parcheggi blu e per i residenti. La nuova viabilità prende forma

Con l’introduzione di 35 nuovi stalli blu a pagamento e di circa 50 stalli gialli riservati ai residenti, prende forma una strategia per rendere il centro più vivibile, silenzioso e meno inquinato. L’obiettivo è ridurre il traffico nelle vie più strette, disincentivando l’ingresso continuo di auto in cerca di parcheggi gratuiti, migliorando così la qualità della vita di chi abita il centro.

In questo modo il sindaco Andrea Michelini risponde alle polemiche sollevate dal coordinamento di Forza Italia, che aveva espresso forti critiche dopo aver letto un’ordinanza con la quale sono stati introdotti 35 stalli a pagamento in via San Giovanni Bosco, a Porto Recanati. "Non riusciamo a comprendere come l’amministrazione comunale, composta nella quasi totalità da portorecantesi doc, non si renda conto che proprio quella via è abitata da residenti – ha tuonato Forza Italia -. Ricordiamo al sindaco che la nostra città già è carente di posti auto per residenti e che questo da sempre ha rappresentato un annoso problema. Ora addirittura vengono incrementati ulteriori stalli a pagamento. Negli anni precedenti hanno sempre sbandierato il fatto di rendere liberi i parcheggi per i cittadini del centro e di Montarice, Invece gli spazi blu sono aumentati".

Ma il sindaco ha subito replicato. "Attualmente la distribuzione dei parcheggi presenta una forte contraddizione: nelle aree esterne si paga per parcheggiare – osserva Michelini -, mentre nel centro storico e davanti al municipio il parcheggio è gratuito. Questo paradosso crea un flusso costante di auto che attraversano tutta la città in cerca di un posto gratuito, congestionando le strade più delicate. Il problema aumenta in estate, quando molte seconde case vengono occupate dai turisti, che parcheggiano le loro auto stabilmente nel centro".

Per questo, il sindaco Michelini sottolinea ancora: "Il nuovo piano ha l’intento di favorire una gestione più razionale dei parcheggi. Una parte degli stalli gratuiti verrà trasformata in stalli blu per sosta breve, mentre altri diventeranno stalli gialli, per garantire una maggiore disponibilità per chi vive tutto l’anno nel centro. Oltre ai 50 stalli già previsti, ne saranno aggiunti altri in diverse zone del nucleo urbano, ampliando la possibilità di parcheggio per i residenti. Questa scelta offre anche vantaggi per le attività commerciali e faciliterà l’accesso a chi deve fare acquisti, commissioni o altre brevi soste".