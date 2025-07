"Parcheggi blu e ztl: sempre peggio"

Da inizio luglio è entrata in vigore la zona a traffico limitato a Porto Recanati. Ma è inconcepibile che i cittadini abbiano ricevuto comunicazione solamente il giorno prima su come e dove rinnovare i pass. In ogni caso, anche quest’anno una pessima gestione tra ztl, parcheggi e isola pedonale". A dirlo è Luca Davide, segretario locale della Lega, che si aggiunge alle recenti polemiche lanciate dai commercianti del centro sull’isola pedonale e sulla ztl, previste ogni giorno di luglio e agosto a Porto Recanati.

"Ci sono arrivate numerose segnalazioni di portorecanatesi che non sapevano cosa avrebbero dovuto fare per i pass ztl, perché non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale o comunque non è stata adeguatamente diffusa – afferma Davide –. Il sindaco in campagna elettorale ha tanto criticato la ztl, sbandierando di volerla modificare così come l’isola pedonale. È rimasto invece tutto uguale. L’isola pedonale a Castennou non è controllata, si è rivelata una misura inutile poiché le macchine passano quando non è attiva la ztl. Ma il regalo di questa estate sono i parcheggi blu. Recentemente – aggiunge ancora – è stato installato pure il parchimetro. Ma per poche migliaia di euro l’anno, considerando la spesa del parchimetro, era necessario mettere proprio davanti i portoni delle case questi stalli blu, creando così un disagio e un danno? Come se non bastasse, i parcheggi gialli per residenti sono controllati molto poco e non è raro trovarli tutti occupati da non residenti".

Ma le osservazioni e le critiche della Lega non finiscono qua. "Ci segnalano che a Porto Recanati non è possibile parcheggiare sugli stalli blu gratuitamente con una auto elettrica – riprende Davide –, cosa che invece nei Comuni limitrofi ma anche in tutta Italia è prevista. Ma come, noi non vantavamo la giunta green? La giunta che ha messo a punto il biciplan? Come ha intenzione di procedere l’amministrazione a proposito? Non vorremmo che la città venisse bloccata per i lavori del biciplan in piena estate? In ogni caso sono state spese già decine di migliaia di euro dei portorecanatesi tra progetto, segnaletica, bici bus. Il problema dei parcheggi e della viabilità è uno dei più importanti da affrontare per Porto Recanati, però la situazione non solo è rimasta uguale, ma è peggiorata. Non c’è una visione – conclude –, non c’è una prospettiva e nessun interesse nel voler risolvere le cose che riguardano il paese".

Giorgio Giannaccini