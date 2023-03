"Parcheggi dei disabili occupati Segno di disattenzione politica"

Parcheggi riservati ai disabili, si moltiplicano gli episodi di mancato rispetto. "Fontespina, via De Pinedo, è la fotografia della politica che si adotta in città". Comincia così un intervento di Elisabetta Giorgini (Dipende da noi) che in fondo alla strada ha uno studio professionale: "Lavorando con persone con difficoltà motorie anni fa ho fatto notare all’amministrazione il bisogno di un posto riservato a disabili, che si è provveduto a segnalare. La via, per pochi minuti al giorno, negli orari di entrata e uscita dalla scuola, si riempie di automobili che occupano il marciapiede e i posti riservati. Quando piove gli episodi di maleducazione si moltiplicano e amplificano". Capita così, regolarmente, che il posto per disabili venga usurpato. "Quando mi permetto di farlo notare – denuncia Giorgini – le risposte tipiche sono ‘ma è solo un attimo, ‘le strisce non si vedono’, ‘piove, un po’ di pazienza’. Il problema di quei cinque minuti è complesso perché dipende da come viene gestita la città e non solo dalla volontà dei cittadini". Da qui la richiesta all’amministrazione di più attenzione: "Le strisce poco visibili vanno ritinteggiate". Sottolinea che "se esistono leggi vanno fatte rispettare, come quella di non occupare, senza diritto, il posto per disabili. Questi comportamenti sono lo specchio della disattenzione della politica e delle scelte fatte ogni giorno. Il decoro urbano dovrebbe essere l’insieme delle buone pratiche". Pochi giorni fa la segnalazione sui social di un identico problema negli spazi parcheggi disabili della zona del supermercato Eurospin.