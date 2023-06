Parcheggi di cintura gratis il sabato pomeriggio, via al nuovo piano sosta

Riduzione generale del costo degli abbonamenti, esclusione dall’elenco delle zone a pagamento di piazza Madama, via Oberdan, via Flaminia e parte dei parcheggi di Borgo Foro Boario. E parcheggi di cintura, ovvero Foro Boario, Matteotti e Filzi, gratuiti il sabato pomeriggio. Sono alcune novità del piano della sosta approvato all’ultimo consiglio comunale di Tolentino. "Dovrebbe entrare in vigore tra metà e fine mese – spiega il sindaco Mauro Sclavi –, il tempo che l’Assm adegui la strumentazione (parchimetri ecc.) alle modifiche del piano contenute nella delibera di Consiglio". Un lavoro fatto ovviamente con la municipalizzata Assm, che gestisce le aree di sosta a pagamento. È stato rivisto il sistema di sanzioni, con una maggiore "tolleranza". Nel caso di biglietto esposto con la sola "mezz’ora gratuita" scaduta da non oltre trenta minuti, si applica la sanzione prevista per i veicoli in sosta con pagamento scaduto, ovvero 6 euro (non più 20); invece nel caso di biglietto esposto con la sola "mezz’ora gratuita" scaduta da più di trenta minuti, si applica la sanzione prevista per i veicoli in sosta privi di pagamento, ovvero 20 euro. Sosta gratuita il sabato pomeriggio sia per gli stalli coperti che per quelli scoperti nei parcheggi Matteotti, Filzi e Foro Boario. Sono previste "varie tipologie di abbonamenti diurni agevolati per residenti, operatori economici, dipendenti e over 65", è scritto nella delibera. Il numero degli abbonamenti da rilasciare non può superare il 55% dei posti disponibili. Sono escluse dalle agevolazioni le seguenti aree: piazza Martiri di Montalto, via Parisani, via Tambroni, piazza dell’Unità, piazza della Libertà, via Roma (primo tratto), viale Matteotti (primo tratto), viale Benadduci (primo tratto) e piazzale Bartolozzi. Resta la sosta gratuita per la prima mezz’ora, una volta al giorno. Da un paio di mesi in piazza della Libertà è stata istituita la sosta regolamentata con disco orario negli appositi 14 stalli, per la durata di sessanta minuti. Per cercare di tamponare la diminuzione dovuta all’avvio dei vari lavori post-sisma, sono stati realizzati 14 posteggi in piazza su due file da sette, di lato a Palazzo Sangallo.

Lucia Gentili