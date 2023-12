"Parcheggi e farmacie, chiuso in positivo il 2023"

"Il bilancio di fine 2023 è pienamente positivo perché abbiamo confermato i numeri dello scorso anno, malgrado questa estate ci sia stato un netto calo di turisti in città. Infatti, gli incassi relativi alle farmacie comunali superano di poco i due milioni, mentre i proventi dei parcheggi a pagamento si aggirano sui 400mila euro". Lo dichiara Walter Manzotti, presidente dell’Azienda Pluriservizi Porto Recanati, ossia la partecipata comunale che gestisce in città il servizio dei parcheggi a pagamento, oltre alle due sedi della farmacia comunale (una a lato di piazza Brancondi, l’altra a Scossicci). E così traccia un primo resoconto della sua gestione, iniziata a maggio.

"C’è molta soddisfazione nell’essere riusciti a mantenere più o meno i guadagni degli anni passati – osserva Manzotti – quando tante altre realtà simili hanno subito drastici cali di fatturato. Da una parte, abbiamo avuto una perdita di 50mila euro sugli introiti della farmacia di Scossicci, in quanto era aperta solo metà giornata, non avendo trovato un’altra farmacista per coprire tutto il giorno. Invece, la sede principale in piazza Brancondi è rimasta sui numeri dell’anno precedente. Non era scontato, se pensiamo che nel 2022 potevamo incassare persino mille euro al giorno, solo con la vendita dei tamponi".

Sempre Manzotti, si dice contento sul discorso dei parcheggi a pagamento. "Nonostante ad agosto abbiamo avuto un calo del 10 per cento, rispetto all’estate passata – aggiunge ancora –, siamo poi riusciti a compensare con i ricavi dei mesi successivi. E ciò per via di una politica nuova imposta agli ausiliari del traffico, ovvero abbiamo cercato di non multare gli automobilisti ma di convincerli a pagare sempre il ticket per il parcheggio. Adesso, abbiamo bisogno in urgenza di un altro ausiliare da assumere e faccio appello a eventuali interessati di mandarci il curriculum". Allo stesso tempo, il presidente Manzotti annuncia ulteriori obiettivi. "Vorrei aprire un’altra sede da allestire come farmacia dei servizi, con nuove attività, tutte dedicate al cittadino – riprende –. Intanto, per le festività natalizie abbiamo dato la possibilità del Jolly Sosta, in accordo con i commercianti, ed è stato un investimento di 1.500 euro. E ancora, abbiamo elargito 2mila euro all’Avis locale, altrettanti come contributo per gli spettacoli dell’arena Gigli e donato un sollevatore per carrozzine alla casa di riposo Gervasi (dal costo di mille euro)".