"Parcheggi gratis a Recanati, ma solo per pochi eletti: l'accusa della Lega"

gratis in piazza Leopardi, ma solo per pochi eletti": l’accusa di Benito Mariani, segretario cittadino della Lega, arriva con tanto di foto della splendida piazza piena di auto parcheggiate a ridosso del loggiato del palazzo comunale. Mentre i cittadini sono costretti a barcamenarsi fra i parcheggi a pagamento fuori dal centro storico, "solo per pochi eletti ci saranno sempre parcheggi gratis ovunque! Soprattutto in piazza Giacomo Leopardi, adibita oramai ad area esclusiva per vip in poltrona e loro amici. Sarebbe giusto rendere noto ai cittadini se le auto in questione avevano o no un permesso speciale per entrare nella Ztl. Ciò, al fine di eliminare abusi nell’utilizzo della cosa pubblica". "Siamo favorevoli – annuncia il segretario della Lega - ad istituire nuovi parcheggi gratis anche all’interno del centro storico, ivi compresa la piazza, ma con regole chiare, precise ed uguali per tutti. Non si può essere al di sopra della legge, tanto più se si amministra la cosa pubblica"! Non manca neanche una stoccata al vice sindaco Scorcelli la cui auto, secondo le foto allegate alla nota da Mariani, è stata pizzicata ancora una volta parcheggiata in piazza. Mariani, comunque, punta il dito sulle criticità sollevate più volte in tema di parcheggi e viabilità. "La viabilità è collegata alla questione dei parcheggi a pagamento rientranti nel project financing del Centro Città che ha una durata di 99 anni trascorsi i quali Recanati tornerà (forse) in possesso dei suoi parcheggi. Nel primo contratto della convenzione erano previsti anche 12 parcheggi per i bus, mai realizzati né lì né altrove: spariti! I fatti hanno dimostrato, purtroppo, conclude la sua nota Mariani, quello che la maggior parte dei cittadini recanatesi pensa: con la realizzazione del parcheggio Centro Città è iniziata la fine delle attività del centro storico! È sotto gli occhi di tutti l’incapacità della precedente amministrazione Fiordomo e dell’attuale di Bravi, di rendere invece questo parcheggio un’opportunità".

ast. t.