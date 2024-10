Parcheggi gratis il sabato pomeriggio fino a gennaio

Posteggi gratis il sabato pomeriggio fino alla fine delle vacanze natalizie, a Tolentino. I parcheggi a pagamento, oltre ai giorni festivi, continueranno infatti ad essere gratuiti tutti i sabato pomeriggio, fino al prossimo 4 gennaio 2025 (a cui vanno aggiunti domenica 5 e il 6 giorno dell’Epifania). Questo grazie ad un nuovo accordo tra l’amministrazione comunale e l’Assm. "Un’importante iniziativa, già apprezzata sia dai cittadini che dagli esercenti commerciali che rende Tolentino ancora più accogliente – spiega l’amministrazione comunale, con l’assessore alle attività produttive Fabiano Gobbi –. Quindi si può venire a fare una passeggiata per un evento o uno spettacolo o magari a fare acquisti in tutta tranquillità, parcheggiando la propria auto anche nelle aree di sosta a pagamento senza dover corrispondere nulla".

Il Comune da inizio luglio al 19 ottobre aveva già messo in campo questa scelta. E ora ha deciso di prorogarla, sempre di sabato pomeriggio. Tra gli intenti principali c’è quello di andare incontro ai commercianti che, oltre ai tanti disagi derivanti dall’apertura dei cantieri post-sisma, devono anche affrontare una crisi congiunturale per un insieme di fattori. Ma che comunque non mollano e tengono viva la città, pronti a dare servizi col sorriso.