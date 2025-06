Parcheggi gratuiti ai residenti. Abbonamento a carico del Comune

Da oggi fino al 3 luglio è possibile fare domanda per la concessione gratuita dell’abbonamento sulla prima auto, a Tolentino. "Alcuni nuclei familiari, residenti o domiciliati a causa del sisma nelle vie del centro città, non hanno a disposizione un posto annesso alla propria abitazione per la rimessa dell’auto – spiega il Comune –. Tra le priorità dell’amministrazione assume un particolare rilievo la valorizzazione e la rivitalizzazione del centro storico e tale obiettivo può essere raggiunto anche attraverso la previsione di agevolazioni tariffarie degli abbonamenti dei parcheggi".

Ma quali sono i requisiti per avere l’abbonamento annuo gratuito? Il consiglio comunale ha deliberato di concederlo: a un unico componente di ogni nucleo residente nel centro storico o in viale Gioacchino Murat, via Filzi, viale XXX Giugno e viale dei Cappuccini, privo di un garage per la rimessa dell’auto. Oppure a un unico componente di ogni nucleo familiare residente o non residente a Tolentino, ma domiciliato nel centro storico o nelle stesse vie (Murat, Filzi, XXX Giugno e dei Cappuccini) a causa degli eventi sismici del 2016 e privo di un garage. Chi fa la domanda dovrà essere proprietario o comproprietario dell’auto per la quale chiede il beneficio, oppure averne la detenzione a titolo aziendale. Coloro che sono dotati di un posto annesso all’abitazione per la vettura ma di fatto non idoneo per caratteristiche strutturali, possono chiedere il beneficio, purché alleghino alla domanda una apposita autodichiarazione e dimostrino l’inidoneità della struttura tramite documentazione fotografica.

L’importo del beneficio economico è pari a 65 euro (ovvero il costo dell’abbonamento prima auto) e sarà attribuito formalmente a favore del cittadino, dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti, ma pagato direttamente dal Comune all’Assm, gestore dei parcheggi.

Il 3 luglio è il termine ultimo perentorio per presentare la domanda (tramite pec a comune.tolentino.mc@legalmail.it o, se consegnata a mano, all’ufficio protocollo del Comune in galleria Europa). Il costo dei permessi agevolati per i residenti prima auto è invece di 65 euro l’anno, così come quello degli abbonamenti agevolati per over 75; possono beneficiare di questi ultimi, che consentono di parcheggiare in zona rossa, i cittadini over 75 che non risiedono nel centro storico e/o nelle vie con aree di sosta a pagamento, solo per la prima auto.

Lucia Gentili