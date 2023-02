Parcheggi, il direttore dell’Assm "Ora abbonamenti meno costosi"

di Lucia Gentili

Da mercoledì, il primo marzo, scatta l’abbassamento dei costi degli abbonamenti dei parcheggi a Tolentino. Il direttore generale dell’Assm (municipalizzata del Comune che gestisce il servizio) Sandro Meschini illustra le novità.

Da cosa nasce questa scelta? "L’attuale piano della sosta è entrato in vigore nel marzo 2021 e, a distanza di due anni dalla sua introduzione, si è reso necessario rivederne alcuni aspetti per renderlo più adeguato allo scenario attuale. Il cda dell’Assm, di concerto con l’amministrazione comunale, ha deciso di abbassare i costi degli abbonamenti dei parcheggi a pagamento. Questa scelta è finalizzata ad alleviare il disagio di residenti, operatori economici e fruitori del centro storico di Tolentino, che non riescono più ad utilizzare molte aree di sosta, perché interessate dagli interventi di ricostruzione post-sisma. Le nuove tariffe entrano in vigore a partire dal primo marzo perché la maggior parte degli abbonamenti annuali emessi lo scorso anno scadono in tale data; così facendo, l’aggiornamento delle tariffe produrrà i suoi effetti già a partire dai prossimi rinnovi".

Quanto si abbassano i costi? "Le principali riduzioni riguarderanno gli abbonamenti dei tre parcheggi di struttura, dove registriamo la presenza di numerosi stalli di sosta non utilizzati: l’obiettivo è quello di incrementare l’occupazione di tali parcheggi destinati alla sosta lunga, cercando di liberare le aree di sosta del centro, dove invece si vorrebbe favorire la sosta breve o brevissima".

Nel dettaglio?

"Il costo degli abbonamenti agevolati dei parcheggi Filzi e Matteotti passeranno da un costo annuo di 145 euro a 100 euro, con una riduzione di circa il 30%, mentre gli abbonamenti agevolati del parcheggio Foro Boario passerà da un costo annuo di 145 euro a 65 euro, con una riduzione di circa il 55%. Potranno beneficiare di queste agevolazioni tutti coloro che risiedono eo lavorano nel centro storico e nelle zone limitrofe alle aree di sosta a pagamento (residenti, operatori economici e dipendenti) e tutti i cittadini di età uguale o superiore a 65 anni. Tali riduzioni sono ancora più significative se si considera che, a partire dal prossimo mese, i cittadini che acquisteranno gli abbonamenti per la sosta nei parcheggi di struttura potranno parcheggiare la loro auto per l’intera giornata, senza alcuna limitazione di orario. Mentre in precedenza la validità degli abbonamenti era limitata a 12 ore e consentiva la sosta solo in orario diurno o notturno. Inoltre sono stati rivisti in diminuzione anche i costi degli altri abbonamenti, anche se con percentuali di riduzione meno significative".