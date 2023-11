Parcheggi, il sindaco Ciarapica incontra i commercianti:: "Alcune aree blu escluse"

Escludere alcune zone blu dall’abbonamento giornaliero per i residenti del centro. Questa la novità emersa nel corso di una riunione che si è tenuta tra il sindaco Fabrizio Ciarapica (nella foto) e una delegazione di commercianti dell’associazione ‘Centriamo’, lunedì mattina, a palazzo Sforza. "É solo un’ipotesi, non vorrei fare fughe in avanti – si limita a dire il primo cittadino –. In generale si è trattato di un dialogo molto pacifico, con gli esercenti c’è grande collaborazione". In sostanza, l’apposito pass per la sosta riservato agli abitanti del centro non dovrebbe valere in alcuni punti cruciali come corso Umberto I e piazza XX settembre, così da non permettere che una stessa automobile rimanga parcheggiata lì per l’intera giornata. La misura andrebbe di pari passo con l’opzione della mezz’ora gratis: "Si tratta di un ragionamento generale – specifica Ciarapica –, rispetto ad una sosta in cui si abbia la possibilità di fermarsi per una colazione o un acquisto". Un’altra questione di cui si è parlato è la volontà di collegare il centro, attraverso appositi bus navetta, con le grandi aree parcheggi, ma ciò era già stato accennato. In questo caso, non si tratterebbe certo di una novità, dato che una sperimentazione avvenne alcuni anni fa, nel periodo estivo, con la facoltà di posteggiare nelle zone industriali per poi raggiungere il lungomare in corriera. Tuttavia, l’adesione fu scarsa e l’iniziativa venne sospesa. Con l’aumento delle zone blu, però, le cose potrebbero andare diversamente. "Il nostro progetto riguarda una regolamentazione della sosta – conclude il sindaco – e non un semplice incremento degli stalli a pagamento, d’altronde mi erano giunte richieste anche da alcuni operatori balneari".

Francesco Rossetti