Parcheggi in centro, case popolari e parchi. La minoranza: tutte questioni da risolvere

I parcheggi nel centro storico, le case popolari di via Proietti, la manutenzione delle strade e dei parchi sono solo alcuni degli argomenti al centro delle interrogazioni che saranno presentate dalla minoranza al Consiglio comunale, giovedì. Nel centro storico scarseggiano posteggi, a causa dei tanti cantieri della ricostruzione, in particolare quello di Palazzo Europa. Il problema per quasi un anno (dall’ottobre 2023 al 9 settembre 2024) è stato mitigato dagli spazi aperti al pubblico all’ex Orfanotrofio, dove però dall’inizio dell’anno scolastico sono state trasferite le scuole medie Alighieri. E quindi non è più possibile lasciarvi l’auto. "Chiediamo all’amministrazione come e in che tempi vuole risolvere la problematica dei parcheggi in centro", è la richiesta di Fratelli d’Italia, con il capogruppo Francesco Pio Colosi (nella foto). Questi interrogherà poi la giunta su modi e tempi per la ricostruzione degli alloggi popolari di via Proietti, inagibili dal terremoto 2016 e ancora in fase di stallo; le trentatré famiglie che vi abitavano non sanno ancora qual è il loro futuro. La consigliera Silvia Tatò (nella foto) (anche lei FdI) tornerà a chiedere di Palazzo Fidi: a che punto è l’iter di ristrutturazione della Biblioteca Filelfica, se è stato redatto il progetto esecutivo, se c’è intenzione di dislocarla durante i lavori, in che condizioni versano i libri e se sono messi in sicurezza. La collega di FdI Silvia Luconi solleverà la questione delle manutenzioni, anche in seguito alle lamentele dei cittadini su giochi rotti e strade dissestate. "Le situazioni di trascuratezza e pericolosità perdurano e gli appelli rimangono inascoltati – dice l’ex vicesindaca –. Le strade di campagna versano in condizioni disastrose". E fa alcuni esempi, come strada Cotojani, Calcavenaccio o Balzi, le contrade Vicigliano, Collina, Le Grazie, Regnano. "Il progetto di rifacimento di via Turati (nel centro urbano, ndr) sembra sia in procinto di passare o sia passato proprio in queste ore in giunta, ma ciò non cambia la sostanza delle cose". Questa interrogazione, oltre che da FdI, è sottoscritta anche dalla consigliera di Tolentino nel Cuore Monia Prioretti, come pure quella della biblioteca. Idem per l’interrogazione sulle manifestazioni. La Luconi chiederà alla giunta quali sono gli eventi a cui il Comune ha concesso un contributo. E se lo spettacolo con Mogol (21mila euro) "non sia da ritenersi troppo costoso confrontandolo con altri eventi".