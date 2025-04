"Parcheggi in centro gratis: ecco l’ipotesi"

Pulizia e decoro, piano di cantierizzazione, viabilità e parcheggi al centro dell’assemblea pubblica promossa dal consiglio di quartiere centro storico di Tolentino mercoledì sera, in un auditorium della Biblioteca Filelfica pieno. All’inizio la vicepresidentessa del consiglio di quartiere Novella Pippa ha consegnato al sindaco Mauro Sclavi un documento con le richieste dei residenti. "I tecnici stanno lavorando al piano di cantierizzazione – ha spiegato il primo cittadino, affiancato dal comandante della polizia locale Andrea Isidori e dall’ingegnere Emanuele Tiberi, responsabile dell’ufficio sisma –, per poi presentare la proposta al commissario. I problemi maggiori per chi vive in centro sono legati ovviamente al post-sisma, ai tanti cantieri, con i disagi per transitare e parcheggiare". Il sindaco ha detto che presenterà una richiesta formale al Cosmari per fare la raccolta porta a porta di notte, ed evitare che i camion passino di giorno. "Per quanto riguarda i cantieri da circa un mese e mezzo, dopo il tavolo tecnico in prefettura per la sicurezza, i controlli sono continui da parte delle forze dell’ordine" ha proseguito il sindaco.

Ed è passato al tema dei parcheggi, illustrando un’ipotesi: "Per adesso è una proposta e può essere soggetta a modifiche – ha premesso –. Dobbiamo confrontarci con il gestore, l’Assm, portarla in giunta e in consiglio comunale. A oggi la proposta è questa: stalli blu solo in piazza Martiri di Montalto, via Parisani, piazza dell’Unità e piazzale Bartolozzi. Liberi invece i parcheggi di cintura, ovvero Matteotti, Filzi e Foro Boario, così come piazza Cavour e via Caselli ad esempio. Bianchi anche gli altri del centro, ma con disco orario per due ore; se la proposta passa, anche in piazza della Libertà il disco orario diventa per due ore anziché una. Inoltre vogliamo di nuovo rendere fruibile il parcheggio della scuola Alighieri nei fine settimana, dal sabato alle 14 alla domenica alle 22 (e chiudere il cancello quando è chiuso quello dei giardini Lennon). Insomma, con tale ipotesi cerchiamo di andare incontro sia alle esigenze dei commercianti che a quelle dei residenti, nonostante questo cambiamento comporti per l’ente uno sforzo economico. In questo modo i residenti possono parcheggiare ovunque tranne nelle zone con gli stalli blu".

Si colorerebbero di bianco con disco orario anche piazza Mauruzi, corso Garibaldi e viale XXX Giugno. "La fase del post-sisma comporta una situazione difficile, che bisogna affrontare insieme – ha concluso Sclavi ringraziando anche il presidente del consiglio di quartiere Gionata Del Pupo –. Cerchiamo di realizzare le modifiche ai parcheggi il prima possibile".

Lucia Gentili