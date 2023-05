"Parcheggi in centro, il Comune non ci riceve"

di Lorena Cellini

Lasciati soli dal Comune i residenti delle vie Piave, Vela, Baracca, Vallone, Hermada, Mazzini e di corso Vittorio Emanuele. Giovedì si sono recati a palazzo Sforza per cercare interlocutori con cui affrontare il problema dei parcheggi in centro "ma la nostra delegazione non è stata ricevuta da alcun componente politico dell’attuale amministrazione. E’ solo stata data disposizione di lasciare recapiti per essere ricontattati. Quanto avvenuto è inaccettabile", è la dura reazione di Enrica Chiarastella, Alessandro Mazzaferro e Marsilio Marsili, i portavoce di un nutrito numero di famiglie che da mesi sta cercando un dialogo per convincere la giunta a varare una piano parcheggi per la zona centro facendo un passo indietro rispetto alle ‘isole felici’ concesse alle sole via Vela (estremo tratto a sud), via Asiago e via Col di Lana, trasformate in zona riservata ai soli residenti.

Tutti gli altri combattono ogni giorno con la scarsità di stalli, così a poche metri di distanza tra un numero civico e l’altro c’è chi ha il posto auto assicurato e chi no. "Dopo un anno da questa scelta immotivata – commentano in una nota congiunta –, con la quale i residenti sono stati penalizzati perché garantisce parcheggi riservati in vie meno trafficate e con esigenze nettamente inferiori, a tre mesi dall’incontro con il sindaco Fabrizio Ciarapica e il comandante dei vigili urbani Daniela Cammertoni, durante il quale gli stessi avevano promesso il loro impegno a trovare una soluzione, non abbiamo avuto ancora nessun riscontro".

Per questo la decisione di recarsi in Municipio giovedì, dove una delegazione di residenti sperava di essere ricevuta "per poter parlare – spiegano – del problema. Non è plausibile che il sindaco e la giunta adottino scelte selettive che penalizzano una parte dei residenti, con un aggravio di disagio già esistente rispetto alla mancanza di parcheggio in centro".