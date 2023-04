Parcheggi in piazza della Libertà con il disco orario per i lavori

Nuovi posti auto con disco orario di un’ora in piazza della Libertà, a Tolentino. Dall’altro giorno sono spuntate le strisce bianche. "Posti provvisori per venire incontro alle esigenze derivanti dai tanti cantieri in centro storico", ha spiegato la vicesindaco Alessia Pupo. L’amministrazione sta cercando di ovviare al problema della carenza di parcheggi. Per cercare di tamponare la diminuzione dovuta all’avvio dei vari lavori post-sisma (38 cantieri apriranno nell’arco di un mese), sono stati realizzati 14 posteggi in piazza su due file da sette, di lato a Palazzo Sangallo, regolamentati con disco orario per un’ora gratuita. "La settimana dopo Pasqua parleremo con i commercianti – ha annunciato il sindaco Mauro Sclavi –. Il centro sarà in continua mutazione per i lavori in corso; cercheremo, nei limiti del possibile e in via generale, di fare un piano con le aperture dei cantieri (ad esempio informando se in una determinata zona in un certo periodo partono più interventi). Con una modalità di comunicazione più vicina alle persone interessate". Ovvero a commercianti e residenti. "Il centro storico è un cantiere aperto – ha aggiunto l’assessore Flavia Giombetti –. La ricostruzione privata è partita e procede. Questo creerà alcuni disagi, servirà pazienza, ma siamo un Comune terremotato, e una gru significa rinascita".