Parcheggi pagabili tramite app: "Prosegue il processo digitale"

Pagare i parcheggi con l’app e non solo in contanti o con bancomat. Entro i primi mesi del 2024 anche a Civitanova il procedimento potrà essere fatto dal proprio smartphone, ma non sarà gratuito: chi sceglierà questo sistema s vedrà addebitare una maggiorazione di 8 centesimi l’ora sulla tariffa della sosta, che invece resteranno invariate, quindi un euro l’ora. L’app, che sarà presto illustrata alla cittadinanza, sarà scaricabile dalle piattaforme dedicate sia per i sistemi Android che Ios. Anche Civitanova si mette in linea con i Comune più important dove questo metodo è già in uso e il progetto è dell’amminstrazione insieme alla Civita.s, società partecipata del Comune. "Con questa iniziativa – dice l’assessore Roberta Belletti – continua il processo di digitalizzazione della sosta e di semplificazione della mobilità urbana". "Finalmente anche Civitanova – commenta il sindaco Fabrizio Ciarapica – offre agli utenti questo moderno sistema".