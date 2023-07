Parcheggi per Disabili Abusivamente Occupati, La Denuncia di Elisabetta Giorgini

"Parcheggi riservati a persone con disabilità ormai selvaggiamente occupati abusivamente". La denuncia arriva da Elisabetta Giorgini (Dipende da noi) e riguarda la situazione in via De Pinedo, a Fontespina, vicino al sottopasso per il mare. "Ho avvisato – dice – in questi mesi i vigili urbani che pattugliavano per il lungomare nord, scritto post, mandato Pec per rifare le strisce che ormai sono completamente invisibili, come invisibile è la sensibilità dei cittadini che approfittano della mancanza di controlli".