"Parcheggi per i residenti anche in piazza della Libertà"

"Vanno individuati parcheggi per i residenti del centro storico in piazza della Libertà e in piazza Vittorio Veneto". La Lega compatta chiede una soluzione all’amministrazione (di cui fa parte) sulla questione dei parcheggi in centro. I residenti da tempo si lamentano per i pochi stalli disponibili, problema per larga parte derivante dai numerosi cantieri. La Lega fin dalla riunione dei residenti, coordinata da Alberto Binanti nelle scorse settimane, si era smarcata dalla scelta dell’amministrazione di non concedere le piazze. Ora il segretario Aldo Alessandrini, assieme a Francesco Angelini, Patricia Di Camillo, Tommaso Lorenzini, Andrea Marchiori, Angelo Menghi e Maria Oriana Piccioni scrivono: "Condividiamo l’idea di far utilizzare i parcheggi in struttura Garibaldi e Sferisterio e l’utilizzo degli stalli blu intorno alle mura civiche. Altri spazi riservati ai residenti sarebbero stati individuati in viale Trieste partendo da quelli vicino a porta Montana e in piazza Mazzini. Dal primo giugno va consentita la sosta dei permessi zona A e A+park all’esterno del parcheggio Sferisterio nell’ambito della totalità degli stalli blu di sosta di Via Paladini, con trasformazione e delimitazione degli stessi in gialli per riservarne così l’utilizzo ai soli residenti prevedendo ulteriori spazi per i residenti anche di via Severini". La Lega ha anche affrontato la questione di via Zorli, dove è nato un comitato per i problemi di traffico legati al maci cantiere: "Si auspica che quanto prima sia trovata una soluzione".