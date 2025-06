Parcheggi, rifiuti e movida. I residenti scrivono al sindaco: "Vogliamo un centro più vivibile"

"Ci sono pochi parcheggi riservati ai residenti del centro, va attivata la Ztl e serve una città più pulita, con una movida più controllata". Il comitato civico di quartiere del centro storico torna sulle criticità che interessano la zona e scrive al sindaco. Nel documento che viene messo all’attenzione del primo cittadino Sandro Parcaroli si sottolinea innanzitutto la "necessità del parcheggio a Rampa Zara. Questa infrastruttura, a prescindere dalle modalità che verranno decise per la sua realizzazione, costituisce un fondamentale crocevia strategico per ripensare la viabilità, l’accessibilità e la residenzialità del centro storico".

Uno dei temi per cui il comitato più si batte è proprio quello dei parcheggi. Soprattutto in un periodo in cui in centro si fa difficoltà a trovare posti auto anche per i numerosi cantieri che sono stati avviati. "L’auspicio – sottolineano – è che l’affermazione ‘il centro storico è di tutti’ possa trovare concreta attuazione garantendo ai cittadini, siano essi residenti, lavoratori o semplici utenti, la possibilità di accedere in modo semplice, economico e sicuro alla parte antica della città", chiariscono i membri del comitato.

"Vigileremo e ci faremo parte attiva affinché il progetto del parcheggio a Rampa Zara non cada nell’oblio. A fronte di un progetto in cui riponiamo le nostre speranze per il futuro, ma ancora nella fase embrionale vi è, purtroppo, una situazione contingente che presenta svariate e gravi problematiche da affrontare nel quotidiano".

Ma non è tutto. Il comitato evidenzia la "penuria di parcheggi riservati a chi risiede nel quartiere. Ovviamente la possibilità di entrare dentro la cinta muraria ingenera nell’utente anche l’aspettativa di trovare un parcheggio; ciò tuttavia non accade in quanto è fisicamente impossibile. Si assiste a una spiacevole ‘lotta’ tra residenti e non, per la ricerca di un posto auto. Questa problematica potrebbe essere momentaneamente affrontata mediante l’attivazione della Ztl – propone il comitato –. Oggi è sostanzialmente non in uso, ma andrebbe attivata nella fascia oraria che è compresa tra le ore 19.30 e le 6 nelle vie: Berardi, Armaroli, Mozzi, Crescimbeni, Gramsci, Corso Matteotti, piazza Annessione e piazza Strambi. Lamentiamo l’indebita occupazione dei parcheggi riservati ai residenti da parte delle maestranze che operano nei cantieri, che pure andrebbero censiti". Questo aspetto era già stato posto settimane fa all’attenzione dell’amministrazione comunale sempre da parte dei residenti del centro storico.

Il comitato, infine, solleva anche il problema della sporcizia, dei rifiuti abbandonati in centro storico e del caos derivante dalla movida. E proprio su questo ultimo tema che è da sempre caro a chi vive in centro i componenti del comitato si rivolgono al sindaco e chiedendo che "gli esercenti dei locali pubblici non superino i limiti acustici e di orari previsti dalla norma e anche che venga garantita l’apertura notturna dei bagni pubblici".