"Parcheggi selvaggi, via Veneto bloccata. Un disagio costante"

"Lunedì stavo guidando il furgoncino dell’azienda di pulizie con la quale lavoro e mi sono immesso in via Veneto. Ma non è stato possibile percorrere quella strada, a causa dei parcheggi selvaggi a destra e a sinistra della carreggiata". Lo segnala, a Porto Potenza, Marco Graziani. "Verso le 10, mi sono diretto lungo la via dove ci sono gli uffici di Poste Italiane però era impossibile percorrerla – spiega –, in quanto c’erano svariate auto lasciate in sosta sui due lati. Ho telefonato alla polizia locale, ma il centralinista ha risposto che tutti gli agenti erano impegnati in un corso di formazione. Allora ho allertato i carabinieri, per sollecitare la polizia locale. Alla fine, nessuno si è visto e sono dovuto uscire in retromarcia. Questo è un disagio che capita ogni giorno e chiedo di far effettuare lì dei controlli, anche perché non poteva passare nemmeno un’ambulanza e ciò è molto grave".