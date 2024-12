Parcheggia in mezzo alla strada, caos in via Battisti

Una tranquilla mattinata di mercato si trasforma in uno spettacolo tragicomico degno del teatro dell’assurdo. Siamo in via Cesare Battisti, incrocio con via Primo Luglio: l’area è già animata da bancarelle, profumi di frutta fresca e voci di venditori. Ma ecco il colpo di scena: un’auto, guidata con un’invidiabile nonchalance, si accosta sul lato destro della strada, occupando allegramente metà della carreggiata. Ne scende un uomo dall’aria placida che, ignorando ogni legge del traffico (e probabilmente anche quelle della fisica), si dirige verso una bancarella di frutta e verdura. La sua calma beata stride con il caos che si scatena intorno a lui. Gli automobilisti in arrivo da via Monte Conero e diretti verso Porta San Filippo si trovano davanti il nuovo ostacolo urbano – metà auto, metà monumento all’incoscienza – e si fermano, sbuffando e gesticolando. Nel frattempo, chi proviene dalla parte opposta fa del suo meglio per non trasformare l’incrocio in una pista per autoscontri. E lui, totalmente ignaro. Mentre la tensione e l’insofferenza degli automobilisti crescono, l’uomo sceglie con cura tra pomodori e zucchine. Alla fine, il vero spettacolo non è stato il mercato ma l’incredibile capacità dell’umanità di creare caos nelle situazioni più banali. Applausi a scena aperta in via Battisti, quando l’uomo finalmente si decide di risalire in auto per riprendere il cammino, senza accorgersi degli improperi che gli sono piovuti addosso