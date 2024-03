Parcheggia nei giardini pubblici

Si denuncia spesso come gli automobilisti ricorrano al parcheggio in doppia fila o occupino posti riservati a disabili, ma è davvero cosa rara che qualcuno si inoltri persino all’interno dei giardini pubblici, nel cuore del centro storico, per parcheggiare la propria auto per circa un’ora. È quanto ha fotografato e denunciato Benito Mariani coordinatore cittadino nonché consigliere comunale della Lega. "Per noi – afferma Mariani – è solo un esempio di vera maleducazione, una sfida alle normali regole di buonsenso, nonché al codice della strada e di violazione di uno dei luoghi dove si dovrebbe godere di aria più salubre, di maggior silenzio, di sicurezza dal traffico".

Questo è quanto è accaduto la sera del venerdì 8 marzo. Un’auto è entrata in un luogo dove al suo ingresso campeggia ben evidente il divieto di accesso. La segnaletica, inoltre, indica che l’area è videosorvegliata. Ricordiamoci che un 95enne non ha avuto scampo ed è stato sanzionato perché aveva osato mettere fuori casa un sacchetto dei rifiuti in un giorno sbagliato. "Ciò che è accaduto è stato favorito anche dalla mancanza di vigilanza nelle ore serali della polizia municipale?", si domanda il rappresentante locale della Lega. "Ma questo è dovuto solo al fatto che gli uomini in divisa della municipale sono sotto organico da anni. Ricordiamo – aggiunge infine – che il sindaco Bravi, in proposito, non ha previsto in bilancio nessuna assunzione di nuovo personale per il prossimo biennio. E perché? Per pagare gli interessi dei numerosissimi mutui contratti".

ast. t.