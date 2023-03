Parcheggio a Fontespina Rinnovata convenzione con Domenico Broccolo

Anche quest’anno, e per un triennio, firmata una convenzione tra il Comune e Domenico Broccolo per la disponibilità dell’area di via Bragadin a Fontespina. Si tratta di mille metri quadrati di terra, per la prima volta presa in affitto 23 anni fa, nel 2000, per trasformarla in un parcheggio a raso così da garantire un zona sosta ai frequentatori della parrocchia san Carlo Borromeo e, soprattutto, ai bagnanti del litorale nord durante la stagione estiva. Il canone è stato valutato in 2.750 euro annui. Il Comune dovrà provvedere alla pulizia settimanale dell’area e alla rimozione delle erbacce, inoltre spetta all’ente pubblico l’esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione e la regolamentazione della sosta attraverso l’installazione di apposita segnaletica. Il contratto scadrà a fine 2025. La convenzione solleva il proprietario del terreno da ogni responsabilità civile e penale in caso di incidenti o danni alle auto.