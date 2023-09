Parcheggio disabili a Tolentino: spostato in viale Cesare Battisti

Spostato un parcheggio per disabili in viale Cesare Battisti, a Tolentino. La giunta Sclavi ha autorizzato la Moschini spa per la realizzazione di un’infrastruttura di ricarica veloce per veicoli elettrici (all’altezza del civico 18) su area di proprietà comunale. Ovvero la colonnina di ricarica elettrica finita al centro del dibattito sul web per la posizione scelta, con centinaia di commenti, tra pro e contro. "In quest’area insistono due stalli di sosta per persone invalide che, per ragioni tecniche, devono essere utilizzati per l’impianto dell’infrastruttura di ricarica – spiegano dal Comune –. Considerato il fatto che attualmente questi stalli di sosta vengono utilizzati molto di rado, è stato ritenuto opportuno prevedere la soppressione di uno dei due stalli e lo spostamento dell’altro di fronte al civico 18".