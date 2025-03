Parcheggio Garibaldi, ascensori ancora in tilt. Bloccati due giovani

Ancora ascensori in tilt al parcheggio Garibaldi Macerata. Dopo il guasto di sabato – quando cinque persone erano rimaste intrappolate ed era stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco –, ieri pomeriggio la disavventura è toccata a due ragazzi, bloccati nell’ascensore per una quarantina di minuti. Il guasto si è verificato attorno alle 18.10: prima è partita la chiamata al tecnico degli ascensori, che però era fuori zona. Così sono stati allertati i vigili del fuoco, che nel giro di pochi minuti sono arrivati al parcheggio Garibaldi. Una volta arrivati nel tunnel degli ascensori, i pompieri hanno azionato a mano la pompa per far scendere l’ascensore e liberare i due malcapitati. Ormai i guasti al Garibaldi sono praticamente all’ordine del giorno: considerando che il passaggio pedonale è off-limits per lavori, si tratta di un bel disagio.