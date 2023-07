Parcheggio gratis, c’è la proroga

Prorogato di un anno dal Comune il parcheggio gratuito in piazza XX Settembre per le auto elettriche. Un provvedimento che va nella direzione di incentivare sempre più l’utilizzo di mezzi non inquinanti e per farlo l’amministrazione ha stanziato un budget di 2.000 euro, il costo stimato per coprire le spese dell’iniziativa in termini di minori entrate alla società Civita.s, che gestisce le zone blu a pagamento in città. Agevolazione che non vale per i veicoli ibridi: potrà usufruire del parcheggio gratuito soltanto chi lascerà in sosta una macchina elettrica.