"Parcheggio in centro, si va verso il disco orario"

di Lucia Gentili

Dal campus scolastico al disco orario, passando per l’ampliamento della casa di riposo e l’approvazione del regolamento di Polizia mortuaria. L’ultimo Consiglio comunale di Tolentino ha toccato diversi punti. "E’ arrivata la pec per il decreto definitivo firmato dall’Usr – ha esordito il sindaco Mauro Sclavi – di 31 milioni di euro per il campus. Quindi possiamo partire con la gara. Faremo tutto il possibile affinché si proceda velocemente". Poi è passato al fronte parcheggi: "Non è stato definito del tutto il pacchetto, anche alla luce di problematiche oggettive che si manifestano settimanalmente; basti pensare che 38 cantieri saranno aperti nell’arco di un mese circa". "Siamo tutti d’accordo nel riconcedere l’abbonamento gratuito sulla prima auto per i residenti del centro storico che non hanno un garage – è intervenuto l’assessore Fabiano Gobbi –. Saranno interessati anche le vie Murat, Filzi, XXX Giugno e viale dei Cappuccini". Questa concessione gratuita, un prosieguo di quanto già avveniva con la passata amministrazione, è stata votata all’unanimità. "Ma non vediamo ancora da parte dell’amministrazione lo sforzo di ritoccare quanto promesso ai cittadini: il prolungamento della mezz’ora di sosta gratuita", ha detto il consigliere di minoranza Massimo D’Este. "Ci stiamo comunque avvicinando alle esigenze – ha replicato il sindaco –: sarà previsto il disco orario, posti con strisce bianche (in alcune zone) a disco orario per un’ora gratuita. Abbiamo esteso la mezz’ora gratuita alle zone rosse (non è un’ora, ma abbiamo fatto uno sforzo, abbassando l’iniqua tassazione dei 20 euro nel caso di mancato biglietto)". Rispondendo all’interrogazione di Tolentino nel Cuore sulla casa di riposo, Sclavi ha affermato: "Stiamo impegnando soldi comunali per la vulnerabilità sismica della struttura esistente, che funziona egregiamente; ci serve per l’accreditamento regionale dei posti letto. È in corso con la curia, nella persona del vescovo, un’interlocuzione per una stima della volumetria dell’edificio a fianco (la chiesa inagibile, fortemente lesionata), abbiamo chiesto di fare una perizia. Vogliamo ampliare la casa di riposo. Intanto i circa 3 milioni di euro lasciati in eredità del compianto Otello Rascioni per l’ampliamento, sono vincolati nelle casse del Comune e saranno utilizzati solo per questo scopo". In merito al regolamento di Polizia mortuaria, Colosi ha chiesto informazioni sul cimitero per gli animali da affezione. "Per ora è un’intenzione – ha risposto il sindaco –, già nelle volontà dell’avvocato Tassoni c’era questa attenzione, in particolar modo verso i cani". Ritirata infine la mozione di Tolentino nel Cuore e Fd’I sull’aviosuperficie in contrada Rancia.