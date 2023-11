Parcheggio Santini più adatto ai rally che alla sosta

Un parco appena inaugurato, i giardini ‘Norma Cossetto’, a pochi passi ecco un’area in pessimo stato. Parliamo del parcheggio ‘Santini’, dove diversi cittadini ci segnalano le buche e in generale una situazione critica. Lo spazio, posto sul lungomare sud, è infatti costituito da un terreno di ghiaia ricoperto da una pavimentazione di piccoli cerchi di plastica che dovrebbero agevolare l’accesso delle automobili, posteggiate in gran numero durante la stagione estiva. Specie nell’ingresso a sud, incrocio con via Del Grappa, entrarvi diventa un rally per via dei crateri presenti, mentre spostandoci più al centro, sono diversi i punti in cui la copertura è completamente saltata. Nel frattempo l’acqua piovana occupa le pendenze e anche agli occhi dei passanti non è proprio un bel vedere. Quanto a decoro, infatti, si tratta probabilmente della zona meno curata di tutto il litorale sud, circostanza che stride con la presenza nelle adiacenze di resort di lusso, noti locali e chalet appena rinnovati. Sabato scorso, durante il taglio del nastro del nuovo "Parco delle altalene", gli amministratori cittadini avevano annunciato l’intenzione di voler "riqualificare tutte le aree del lungomare sud". Si vedrà.

Francesco Rossetti