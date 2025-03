Parcheggio selvaggio negli spazi destinati ai disabili

Spazi sosta per disabili davanti al palazzo comunale, spessissimo di sabato e anche durante la settimana sono occupati da macchine che non ne hanno diritto. Una situazione, quella di piazza XX Settembre, denunciata da Mirella Paglialunga, consigliere comunale della lista di opposizione Per Civitanova. "Succede - denuncia - a tutte le ore di tutti i giorni, anche quando gli uffici comunali sono chiusi e certamente i parcheggi destinati alle persone con handicap non vengono usati dai dipendenti comunali che hanno l’apposito permesso per invalidi". A segnarlo alla esponente consiliare sono stata cittadini stanchi di vedere il perdurare di una situazione che spesso non viene sanzionata dalla polizia municipale. "Le auto parcheggiate abusivamente davanti al Municipio - segnala Paglialunga - non espongono, come sarebbe obbligatorio, lo speciale contrassegno per disabili e purtroppo tutti i giorni e a tutte le ore c’è questa una situazione di totale disprezzo per i cittadini con bisogni speciali, dovuti a motivi di salute".

"I parcheggi a loro riservati – sottolinea – sono utilizzati da chi, per un caffè non sempre veloce, pensa di poter risparmiare la tariffa della sosta in piazza e utilizza inopportunamente posti necessari a chi ne ha effettivamente bisogno. Se il senso civico non appartiene a costoro, forse sarà necessario che si applichi con doveroso rigore il controllo da parte dei soggetti preposti, anche per segnare un’effettiva svolta rispetto ad un andazzo che sa più di pretesa che di necessità".