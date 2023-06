"Parcheggio sotto agli ex licei, soluzione per residenti e clienti"

"Nei centri storici mancano gli spazi. Da noi ancora di più, perché c’è una ricostruzione importante che occuperà almeno un decennio. All’ultimo consiglio comunale ho proposto di pensare a un progetto che dia una risposta seria a residenti, commercianti, visitatori, clienti, con un parcheggio sotterraneo che contenga posti a sufficienza per liberare le vie dalle auto e allo stesso tempo soddisfare chi vuole arrivare dentro il centro con le auto". A parlare è l’attuale capogruppo della minoranza Tolentino nel Cuore Silvia Luconi (ex vicesindaco) Silvia Luconi, che spiega la sua proposta di un parcheggio sotterraneo agli ex licei.

"Reputo che la struttura degli ex licei per posizione e perimetrazione, e quindi per evitare la chiusura dei luoghi intorno, sia quella più adeguata – aggiunge la Luconi –. Mi limito a fornire un’idea di base, che potrebbe essere approfondita dagli addetti del settore e dalla politica in genere".

Interviene anche sugli ex licei: "Oggi ci sono fondi europei che possono affiancare quelli della ricostruzione; il centro storico attraversa un periodo di trasformazione ed è proprio questo il momento di fare scelte strategiche. Non ho mai nascosto di aver pensato a quella struttura come una struttura commerciale (intesa non come centro commerciale, ma come luogo adibito al commercio al dettaglio), di somministrazione di alimenti e bevande e anche a vocazione ricettiva, perché abbiamo una grande carenza in termini di alberghi". Luconi propone anche "una restituzione della fruibilità e della dignità a luoghi che per anni sono stati inerti o che non saranno oggetto di ricostruzione, perché tante persone non intendono ricostruire". In questo modo "si diminuirebbe il consumo di suolo, razionalizzando il patrimonio edilizio esistente senza costruire su nuovi terreni".

Lucia Gentili