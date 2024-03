Parchi e giardini. Via al restyling delle aree verdi

Taglio dell’erba nei parchi pubblici e nelle scuole: al via le operazioni di restyling del verde nei quartieri della città. È già partito lo sfalcio nei quartieri centro e a San Marone affidato, da marzo a giugno, alla ditta Koinonia e alla Società cooperativa Sociale per una spesa di 34 mila euro. Dall’11 marzo, invece, inizierà lo sfalcio dell’erba anche nei quartieri Risorgimento, Santa Maria Apparente, San Gabriele e Fontespina. I lavori sono stati affidati alla ditta Meridiana Cooperativa sociale, da marzo a giugno per un importo complessivo di circa 34 mila euro.

"Siamo partiti dal centro e raggiungeremo tutti i quartieri – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica –. Pulizia e decoro sono due aspetti importanti per migliorare la qualità della vita dei cittadini e per accogliere i turisti che sceglieranno Civitanova. La macchina comunale è già in moto per mantenere pulite ed in ordine le aree verdi della città, a partire da parchi e giardini, punto di ritrovo di tante famiglie con bambini". "Si sta avvicinando l’estate e vogliamo farci trovare pronti – ha spiegato l’assessore all’ambiente e al decoro Giuseppe Cognigni –. Grazie ad una precisa calendarizzazione, personale e mezzi sono già all’opera, salvo eventuali sospensioni degli interventi causate dal maltempo. Interventi nelle aree verdi, che ricordo essere più di trenta, ma anche all’interno delle scuole. Oltre allo sfalcio dell’erba è in corso anche la sostituzione di alcune piante in vari punti della città. In fase di elaborazione il piano delle potature, già partito a Civitanova Alta – ha concluso l’assessore Giuseppe Cognigni –. In particolare è in corso la potatura dei pini nel verde attrezzato di Viale della Repubblica".

Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato una delibera relativa proprio alla sistemazione del verde pubblico e al taglio dell’erba. Con l’obiettivo di garantire un servizio puntuale ed efficiente, nel piano è stata prevista la suddivisione in due lotti funzionali, il primo comprende le strade delle banchine e delle scarpate, la pulizia dei marciapiedi, dei vicoli e delle mura del comprensorio di Civitanova Alta e l’altro di Civitanova Porto. Nella delibera sono stati indicati i lavori di decespugliamento da effettuare: taglio dell’erba, canne, cespugli, siepi, essenze vegetali sull’argine, fossetti e scarpate di monte e di valle, con una attenzione particolare agli arbusti e rami degli alberi che invadono la carreggiata. Previsti interventi di pulizia anche nei vicoli e sulle mura della Città Alta.