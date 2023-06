Parchi: interdetti alcuni giochi che dovranno essere riparati

Lavori di manutenzione lungo i parchi di Potenza Picena. Infatti, dopo i controlli effettuati dal personale comunale, è emerso che alcuni scivoli e altalene risultavano danneggiati e dunque pericolosi per i più piccoli. Perciò quei giochi sono stati chiusi ma allo stesso tempo sono partiti anche gli interventi per rimetterli a nuovo. A darne notizia è stato ieri il Comune di Potenza Picena, tramite un post sulla propria pagina istituzionale Facebook. "Nei giorni scorsi l’ufficio tecnico ha effettuato alcuni sopralluoghi di routine nei parchi della nostra città – ha scritto l’ente comunale sul social network -. A seguito dei controlli, sono stati temporaneamente interdetti alcuni giochi, in attesa di manutenzione straordinaria o sostituzione. Si sta lavorando per risolvere le problematiche nel più breve tempo possibile così da poter garantire ai nostri bambini di tornare presto a giocare in sicurezza".