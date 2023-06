Parco acquatico Eldorado, sabato prossimo l’inaugurazione

Sarà inaugurata sabato 10 la stagione al Parco acquatico Eldorado di Apiro, proprietaria la famiglia Panatta che ripropone intrattenimento estivo nello scenario tra le pendici del San Vicino e la visione dell’Adriatico. L’Eldorado è dislocato in 30.000 metri quadrati di superficie, con attrazioni e novità che appagano il più vivace divertimento e la più rilassante permanenza. Basterebbero i big twins, gli scivoli-kamikaze con la discesa più lunga d’Europa (per tornare alla base evitando affannate risalite, è fruibile l’impianto di risalita motorizzato) per procurare sensazioni uniche. Ma ci sono una fantastica laguna, ampie piscine, numerosi acquascivoli, una vasca idromassaggio da 24 posti con acqua riscaldata, a soddisfare le più svariate esigenze. E un’area fitness ispirata alle sollecitanti creazioni strutturali per cui l’azienda Panatta è affermata a livello internazionale. Abbonamento stagionale per ogni giorno, a 79 euro, in prevendita fino a venerdì 9 (www.parcoeldorado) e in diversi punti tra il Maceratese e l’Anconetano.

g. cen.