Parco archeologico Urbs Salvia. Aperto un altro percorso di visita. Nuovi scavi con l’Università

Il parco archeologico di Urbs Salvia, il più importante ed esteso delle Marche, accresce da quest’estate la propria offerta culturale. È stata appena aperta al pubblico una ulteriore area di scavi, adiacente al Criptoportico ed inserita in un nuovo percorso di visita (“percorso verde”), che si snoda per circa 700 metri nel versante del Parco alla sinistra della strada statale in direzione Sarnano. I cancelli del nuovo spazio archeologico sono stati simbolicamente aperti alle prime centinaia di visitatori dal sindaco Riccardo Natalini e dalla direttrice del Parco archeologico, Sofia Cingolani, insieme all’archeologo Roberto Perna, docente di all’Università di Macerata. L’area ora visitabile è infatti frutto della campagna di scavo dell’ateneo maceratese avviata all’inizio degli anni Duemila dalla professoressa Giovanna Maria Fabrini con il sostegno della Fondazione Carima e poi proseguita negli anni. La zona è stata denominata "Quartiere della strade basolate", dal nome dei caratteristici lastroni di pietra levigata (basoli) presenti nei due lunghi tratti di strade riportati alla luce e che un tempo costituivano il cuore cittadino dell’antica Urbs Salvia, con ai lati abitazioni e botteghe. Nel corso della cerimonia inaugurale la direttrice Cingolani ha ricordato la sua personale esperienza, all’epoca quale studentessa universitaria, alla prima campagna di scavi di tale sito, dove in seguito hanno lavorato altre diverse generazioni di studenti, dal 2014 sotto la guida del professor Perna.

Proprio in questi giorni, sul versante del parco che guarda verso l’attuale paese di Urbisaglia, si sta portando a termine la campagna di scavi 2025 dell’Università di Macerata, che quest’anno, grazie anche al concomitante avvio del nuovo corso di laurea magistrale in "Archeologia e sviluppo dei territori", vede presenti ben 45 studenti e studentesse. Tra loro anche una studentessa portoghese ed alcuni iscritti alle facoltà di Archeologia delle università di Bologna, Padova, Lecce e Sassari.

a. f.