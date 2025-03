"Parco Bronzini abbandonato, qualcuno lo adotti"

"Cercasi città che possa adottare il parco Bronzini". È questa l’ultima provocazione lanciata attraverso i social network dal comitato di quartiere Montarice, presieduto da Pasquale La Torre, che si lamenta per la mancata potatura delle piante presenti nel parco Bronzini a Porto Recanati.

Insomma, il comitato di quartiere di Montarice continua a dirsi insoddisfatto nei confronti dell’operato della giunta capeggiata dal sindaco Andrea Michelini. "Addirittura è stata tagliata l’erba delle aiuole e delle rotatorie in altri parchi della città e pure nel parcheggio delle palestre Ballarini-Michelini, dove non parcheggia quasi nessuno – ha scritto il comitato sulla sua pagina Facebook l’altro giorno –. Ma il parco Bronzini è sempre la pecora nera, la cenerentola di Montarice. Niente, non si riesce a capire che in questo parco vanno le persone che pagano le tasse comunali come tutti le altre, nonostante le ripetute segnalazioni. Proprio non si riesce a capire il perché, visto che succede ciò tutte le volte che va tagliata l’erba".

I residenti di Montarice chiedono all’amministrazione comunale maggiore attenzione per quello spazio verde, che invece, a loro dire, sarebbe sempre trascurato e penalizzato in occasione dei vari interventi periodici di manutenzione di parchi e giardini.

g. g.