"Parco Cossetto: nessun raddoppio dei costi"

"Affermare che i costi dell’intervento al Parco Norma Cossetto sono raddoppiati non risponde alla realtà. E in merito ai ritardi dei lavori, la consigliera Lavinia Bianchi avrebbe potuto accertarsi presso l’ufficio tecnico delle motivazioni e conoscere la normativa nazionale che disciplina il settore dei lavori pubblici". Così l’ assessore Ermanno Carassai, in risposta alla consigliera Lavinia Bianchi che aveva accusato l’amministrazione di mala gestione nella riqualificazione del parco. "Comprendo - continua Carassai - il ruolo di sprone e di controllo nei confronti della giunta, prerogative che rientrano nel ruolo istituzionale che la Bianchi ricopre, ma è doveroso che i consiglieri comunali debbano informarsi sull’attività amministrativa né possono pontificare senza conoscere l’argomento su cui intervengono. Questo per non creare confusione e determinare anche disamore da parte dei cittadini a presentarsi nei seggi elettorali". Nello specifico del tema, Carassai spiega: "Di fronte alle inadempienze della ditta, o si procedeva alla rescissione del contratto, all’aggiornamento del progetto, all’espletamento di una nuova gara di appalto ed all’ inizio di una procedura legale nei confronti dell’impresa, oppure andare ad una transazione con l’impresa per non bloccare l’opera. Si è preferita tale soluzione, ferme restando le sanzioni che inseriremo nella contabilità finale". In chiusura la stoccata: "Circa gli altri temi evidenziati, la consigliera può chiedere tutte le informazioni all’ufficio tecnico o presentare interrogazioni. Ma sia chiaro: il bilancio comunale non è un pozzo senza fondo da cui prelevare".