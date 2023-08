"Parco Cossetto, sui ritardi nessuna penale"

di Lorena Cellini

I lavori di riqualificazione del parco pubblico Norma Cossetto viaggiano con un ritardo che sfiora i 15 mesi, ma nei confronti della ditta che li sta eseguendo "non ci sono penali da applicare". E’ scritto nella relazione dell’ufficio tecnico comunale, emessa per rispondere all’interrogazione presentata dalle opposizioni su quanto sta accadendo. Il cantiere è stato aperto ufficialmente il 7 giugno 2022 e da qual momento una sequenza di eventi in cui manca solo l’invasione delle cavallette, ma non quella del tarlo asiatico, vengono elencati per spiegare il calvario dell’opera, costata alla fine 380.000 euro. Stop ai lavori per pioggia, riassetto delle ditte edili, la comparsa del tarlo asiatico con la necessità di abbattere piante e maggiorazione dei costi, la nomina di coordinatori della sicurezza, richieste da parte delle imprese di dilazione dei tempi di consegna. Una lunga lista di imprevisti, da record, per la riqualificare un verde pubblico.

Erano stati infatti indicati 80 giorni (a partire da qual 7 giugno) per l’esecuzione dei lavori, ma sono passate due estati con quello spazio chiuso e, se non ci saranno ulteriori intoppi, alla fine ci saranno voluti un anno e tre mesi per riaprirlo. Questa la relazione emessa dal Comune: "Le ragioni che non hanno consentito l’esecuzione dei lavori nei termini sono diverse. Cause derivanti da mutate condizioni soggettiva dell’appaltatore, come la necessità di nominare un coordinatore per la sicurezza, in progetto non previsto e la modifica contrattuale per cessione del ramo d’azienda richiedono tempi tecnici che hanno prolungato la necessità della sospensione dei lavori. La necessità di sostituire il Responsabile Unico dei procedimenti, che ha richiesto la ridistribuzione del carico di lavoro del personale dell’Ufficio tecnico comunale, già oberato da diversi incarichi; le avverse condizioni meteo del mese di gennaio-febbraio e poi di maggio 2023 non hanno consentito un regolare andamento dei lavori e a tal proposito si evidenzia che dovendo operare con terreno scavo, condizioni meteo variabili con il susseguirsi di giorni di pioggia intervallati da meteo favorevoli impediscono di operare per l’intera durata del periodo, inoltre le motivazioni che hanno comportato la redazione della perizia di variante derivante da situazioni tra cui anche il manifestarsi di infestazione da tarlo asiatico, con conseguente ordine di abbattimento di diverse piante, dopo accertamenti e disposizioni del Servizio Fitosanitario Regionale. In conseguenza delle motivazioni sopra esposti al momento non sono applicabili penali alla ditta appaltatrice".