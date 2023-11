"Parco Cossetto: un anno in più e costi quasi raddoppiati"

"Inaugurare la ristrutturazione di un parco giochi (Norma Cossetto n.d.r.) con oltre un anno di ritardo, costi quasi raddoppiati e un nastro lungo dieci metri per fare entrare tutti nella foto e ignorare le critiche di molti genitori, è un modo manicheo di gestire la cosa pubblica". Lavinia Bianchi, consigliere comunale della lista Siamo Civitanova, parte dalle spese di 380 mila euro per la riqualificazione del giardino del lungomare sud e arriva anche a toccare la gestione del Polisportivo per denunciare "i ritardi che per l’amministrazione Ciarapica rappresentano il quotidiano. Da tempo è stato annunciato il rifacimento dei bagni dello stadio, ma ancora non c’è traccia del cantiere. E se la provvisorietà del bagno chimico è diventato l’ordinario, che si abbia il coraggio di dirlo oppure l’amministrazione dica se prima della fine del campionato è in grado di garantire la decenza minima di un bagno funzionante per gli spettatori". Nel merito annuncia un’interrogazione consiliare, sia sulla tempistica dei bagni del Polisportivo sia gli spogliatoi del campo di Civitanova Alta. "I cittadini - dice - meritano luoghi dignitosi e accoglienti nei tempi e nei modi e rispondenti alle reali esigenze. Tagliare i nastri su lavori semplici, o complessi che siano, con colpevoli e ingiustificabili ritardi non fa accrescere la popolarità e lo sperpero di denaro pubblico che si sta perpetrando è noto a tutti ed è bene correggere la rotta".