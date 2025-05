Parco dei laghetti, critiche da Morgoni e Paolucci

"Il consigliere di maggioranza Giulio Casciotti è scivolato su una buccia di banana quando ha definito l’operazione parco dei laghetti un fallimento. Sicuramente si riferiva al fallimento della giunta di cui era vicesindaco che, dopo aver annunciato nel 2019 di voler ridurre la cubatura prevista nel comparto, non ha voluto dare seguito a questa semplicissima operazione in cinque anni di amministrazione". Lo affermano l’ex sindaco Sergio Paolucci e l’ex deputato del Pd Mario Morgoni che fanno riferimento all’area verde situata a Porto Potenza. Una parte privata del parco dei laghetti, infatti, è ormai finita all’asta. "Nel consiglio comunale del 29 aprile, grazie al gruppo di opposizione Idea Futura, si è finalmente discusso del futuro nel parco dei laghetti e della necessità che l’amministrazione dismetta le vesti di passiva spettatrice e indossi quelle da protagonista – dicono Paolucci e Morgoni -. Il parco è diventato uno straordinario patrimonio che il Comune ha acquisito senza sborsare un euro, grazie alle scelte lungimiranti di amministratori del centrosinistra. Essendo una proprietà privata si è fatto un accordo con il proprietario – aggiungono –, che comportava la possibilità di realizzare unità turistico-residenziali di modesta entità, per una superficie coperta di circa 6mila mq su una estensione del comparto di circa 330mila mq (il 2% del totale). Su queste scelte amministrative e grazie al grande lavoro di Giuseppe Capozucca, ha visto la luce un vero gioiello molto frequentato e apprezzato da cittadini e turisti". Ed ecco l’affondo all’attuale giunta potentina. "Sostenere quindi, come ha fatto l’assessore all’ambiente Salvatore Palmiero, che si sia trattato di un accordo aberrante che avrebbe visto nascere un ecomostro è una autentica mistificazione della realtà operata per ignoranza o malafede – sottolineano –. Comunque, la buona notizia è che per merito dell’opposizione la giunta decida finalmente di occuparsi del parco dei laghetti e di completare le opere di urbanizzazione previste nella convenzione sottoscritta all’epoca".