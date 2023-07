"Parco dei Laghetti, si è tornati indietro tra problemi e chiusure"

"Le amministrazioni Morgoni e Paolucci hanno concepito e realizzato un patrimonio senza eguali nel nostro territorio come il parco dei Laghetti, una zona di cave di ghiaia sottratta al degrado. Nel 2014 però il tempo si è fermato, invece di proseguire nel suo sviluppo l’area è tornata indietro: problemi con il gestore, improvvise e immotivate chiusure temporanee, pasticci con il percorso pedonale". Lo afferma, in un comunicato stampa, il circolo locale del Partito democratico che interviene in merito all’area verde situata lungo Porto Potenza. "Nessun intervento per completare il parco valorizzando anche il laghetto e la superficie circostante a nord dell’area – attaccano i dem –. Nessuna definizione sul piano urbanistico: la variante annunciata nel 2019 a distanza di anni è rimasta un annuncio a cui non ha fatto seguito neanche l’affidamento di un incarico per predisporla. Negli ultimi mesi – rincarano la dose – la giunta Tartabini-Casciotti ha annunciato l’avvio del percorso per ottenere importanti riconoscimenti come l’istituzione di una zona di protezione speciale della rete natura 2000". Tuttavia, aggiunge il Pd, l’iter ha registrato degli intoppi: "Peccato che questa pratica si sia subito fermata: i dirigenti della Provincia, in sede di prima riunione del tavolo tecnico istituito allo scopo (22 giugno 2023), hanno evidenziato come sia necessario e preliminare l’avvio del procedimento di variante urbanistica – spiegano i dem –. Proprio quella variante annunciata in pompa magna dalla giunta nel 2019 che poi non ha mai visto la luce e che non la vedrà di certo nei pochi mesi che rimangono all’attuale amministrazione. E’ un bilancio del tutto negativo che unito a tutti gli altri insuccessi non fa che accrescere l’immobilismo e il fallimento dell’azione di governo delle destre potentine. Il completamento, la valorizzazione e la piena fruibilità del parco dei Laghetti – conclude il Pd – rappresenteranno una priorità nel nostro programma amministrativo".