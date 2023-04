Parco della Vita all’Abbadia "Monumento alla memoria"

di Lucia Gentili

Creare un legame indissolubile tra un albero e una persona, perpetuandone l’esistenza nel tempo. Mettere a dimora una pianta in occasione di una vita che inizia o che termina, per fissare un ricordo, edificare "un monumento naturale alla memoria". È questo l’obiettivo del "Parco della Vita", inaugurato ieri, Giornata della Terra, all’Abbadia di Fiastra, la riserva naturale tra i Comuni di Tolentino e Urbisaglia. Un progetto "green" nato dalla collaborazione tra la Fondazione Giustiniani Bandini e la Fondazione Carima – rappresentate al taglio del nastro dai rispettivi presidenti Giuseppe Sposetti e Rosaria Del Balzo Ruiti – che consiste nella realizzazione di una nuova area verde di circa 2,5 ettari, dove i cittadini potranno piantare fino a 150 alberi dedicandoli ai propri affetti più cari. Su ogni pianta sarà applicata una targhetta: in 58 caratteri ci sarà la dedica a un figlio o a un genitore che non c’è più, a un amore, a un ricordo. Alberi come testimoni e narratori silenziosi di persone, momenti e storie.

Oltre a un folto pubblico, di adulti e bambini, tante le autorità civili, militari e religiose presenti, a partire dall’assessore regionale all’ambiente Stefano Aguzzi e dal vescovo di Macerata Nazzareno Marconi, con i sindaci Mauro Sclavi di Tolentino e Paolo Francesco Giubileo di Urbisaglia, il presidente della Provincia Sandro Parcaroli. A presentare, il volto Rai Paolo Notari, che ha coinvolto anche l’esperto di piante Giuseppe Traini. Al centro del parco si trova un imponente ulivo secolare, di oltre 150 anni, intitolato al Duca Sigismondo Giustiniani Bandini, attorno al quale si svilupperà l’area verde; un segno di riconoscenza all’ultimo esponente della nobile famiglia. "Riequilibrare il patrimonio arboreo rappresenta una boccata d’ossigeno – ha spiegato la Del Balzo Ruiti –. E poi c’è il legame forte con i sentimenti, la possibilità di mettere a dimora una pianta per celebrare il miracolo della nascita, per ricordare una persona cara che non c’è più o per fare un regalo a chi si ama". "Questo progetto è frutto di due anni di lavoro – ha aggiunto Sposetti –, un gesto ecologico importante, un dono di ossigeno alle future generazioni". Ieri è stato piantato simbolicamente il primo albero (un albero di Giuda); altre piante sono state messa a dimora per volontà di alcune realtà del territorio, come le due amministrazioni comunali, l’associazione "Casa della memoria" di Urbisaglia in ricordo degli internati a Palazzo dei Principi durante la seconda guerra mondiale e le due Fondazioni promotrici. Chi fosse interessato può rivolgersi a Meridiana snc per conoscere l’iter da seguire (0733.202942 – [email protected]; la manutenzione sarà curata dagli addetti al verde della Fondazione Giustiniani Bandini). C’è tempo fino al prossimo 21 novembre, Giornata degli Alberi.